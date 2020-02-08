Прощание с разбившимся на вертолете депутатом Госдумы началось в Казани

Панихиду посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил соболезнования родственникам политика, а накануне отправил телеграмму его супруге.

Также попрощаться с Хайруллиным пришли десятки людей.

Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении вертолета в районе города Лаишево в Татарстане. Погибшего не сразу смогли из-под обломков вертолета, так как его тело было зажато. Кроме депутата на борту находились еще два человека. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным Росавиации, причиной авиакатастрофы послужили плохие метеоусловия.

Айрат Хайруллин родился и вырос в Казани. Его отец был экономистом и работал в вузе, а мать - агрономом в Министерстве сельского хозяйства Татарстана. При поступлении в университет будущий депутат выбрал «Экономику и организацию сельского хозяйства», словно совместив работы родителей.

К концу 90-х Айрат Хайруллин был совладельцем 16 заводов, хозяином крупного сельскохозяйственного холдинга с молочным комбинатом и пивоваренной компанией. В политику он пришел в 1995 году на должность депутата Горсовета Казани, став самым молодым народным избранником.