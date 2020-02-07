Росавиация назвала предварительную причину крушения вертолета с депутатом-мультимиллионером

Частный вертолет рухнул на землю в Казани. Во время крушения погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Причиной крушения, предварительно, назвали плохие метеоусловия. Что именно привело к крушению борта, выяснит специальная комиссия.

«Предварительная причина: плохие метеоусловия. Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что во время крушения вертолета Bell 406 погиб один человек, а двое получили травмы. Их в крайне тяжелом состоянии отправили в больницу для оказания помощи.

Как уточнил Telegram-канал Mash, пострадавшие были без сознания. Погибший оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Его зажал рухнувший вертолет. Позже сообщения о смерти чиновника подтвердил глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Да. Информация из Татарстана. На 99,9% точно, что это он. Помощник и пилот в тяжелом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб», — сказал он ТАСС.

О крушении вертолета стало известно вечером 7 февраля. Обломки нашли рядом с городом Лаишево в Татарстане. Борт упал на лед Камы, поэтому выживших вытаскивали на берег на воздушной подушке.

Айрат Хайруллин занимал пост первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам. Депутатом он стал в 2003 году, а также входил в партию «Единая Россия».