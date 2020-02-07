Опытный пилот, аграрий и меценат. Каким запомнят разбившегося на вертолете депутата Хайруллина

Айрату Хайруллину 20 лет назад пророчили должность главы Минсельхоза Татарстана. Но политические амбиции оказались сильнее. Он ушел в Госдуму, где с 2003 года входил в Комитет по аграрным вопросам. Сегодня депутат погиб при крушении вертолета под Казанью. «360» собрал все, что известно о катастрофе и вспомнил, чем известен Айрат Хайруллин.

Погибший депутат

Вертолет Bell 407 потерпел крушение в Лаишевском районе Татарстана. Он упал на лед Куйбышевского водохранилища в шести километрах от берега. На борту воздушного судна находились три человека: депутат Айрат Хайруллин, его помощник и пилот. Они вылетели из поселка Левашево и отправились в Матюшино. Но по неизвестной причине пилот совершил жесткую посадку на лед.

Росавиация назвала предварительной причиной катастрофы плохие погодные условия. Окончательные выводы можно будет делать только после экспертизы. Прибывшие на место крушения следователи заявили, что в качестве версий также рассматривается ошибка пилота и техническая неисправность

В результате крушения выжили помощник депутата и пилот. Спасатели вывезли их на берег на судне с воздушной подушкой и увезли в больницу. Депутат Айрат Хайруллин погиб. В августе ему могло исполнится 50 лет.

Смерть депутата подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех — это огромная невосполнимая потеря», — написал он на своей странице в Facebook.

Полеты по необходимости

Пользоваться вертолетом Айрат Хайруллин начал еще до прихода в Думу. Он занимался сельскохозяйственным бизнесом и вынужден был следить за своими сельхозугодьями. В 2004 году он даже сам научился управлять воздушным судном. Летал на том же самом Bell 407.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева дружила со своим погибшим коллегой и была знакома с его семьей.

«Я знаю, что в выходные он каждое утро садился в этот вертолет и летал», — рассказала она в беседе с РИА «Новости». Ирина Гусева пояснила, что он часто присылал ей фотографии, снятые с высоты. «Не хочу о нем в прошедшем времени. Он живой…», — отметила она.

Депутат Светлана Максимова не смогла сдержать слез. «Это был очень хороший человек. Очень искренний, очень порядочный. Хороший друг и специалист. Самое главное, что он любил ту профессию, которую он выбрал. В аграрной отрасли нет случайных людей», — сказала она.

Свои соболезнования супруге погибшего депутата Айрата Хайруллина выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он направил в адрес Гузель Хайруллиной телеграмму.

«Сочувствую вашему горю, желаю вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова поддержки всем его родным и близким», — сказал руководитель региона.

Минниханов отметил, что смерть Айрата Хайруллина стала потерей для всей республики. Он напомнил, что именно он внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, а также активно занимался благотворительностью.

Патриот Татарстана

Айрат Хайруллин родился и вырос в Казани. Его отец — экономист, работал в вузе, а мать — агроном в Министерстве сельского хозяйства Татарстана. При выборе факультета будущий депутат выбрал «Экономику и организацию сельского хозяйства», словно совместив работы родителей.

К концу 90-х Айрат Хайруллин был совладельцем 16 заводов хозяином крупного сельскохозяйственного холдинга с молочным комбинатом и пивоваренной компанией. В политику он пришел в 1995 году, когда стал депутатом Горсовета Казани, став самым молодым народным избранником. После ушел в республиканский парламент, а потом в Госдуму, где сразу начал курировать сельское хозяйство. Там он всегда выступал за то, чтобы аграриям дали возможность работать.

Он критиковал повышение цен на продукты и объяснял это тем, что сельское хозяйство не развивается, потому что его поставили в условия роста затрат на производство, который приводит к банкротствам. Айрат Хайруллин возглавлял Национальный союз производителей молока и критиковал переработчиков, которые устанавливали закупочные цены ниже рыночных. Он предлагал защитить фермеров от произвола, с которым им приходилось сталкиваться.

Перед своим уходом в Госдуму он основал благотворительный фонд, который оказывает помощь детям-сиротам, пенсионерам и инвалидам. Его фонд устраивал праздники для воспитанников детских домов, поддерживал инвалидов. Айрат Хайруллин оставался патриотом родного региона, куда постоянно вкладывался. В интервью он заявлял «Инвестиции моей семьи в Татарстан составили 2,8 миллиарда долларов»