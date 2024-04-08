Мир 08 апреля 2024, 07:05 Продолжение боев на Украине назвали в Финляндии единственным способом достичь мира Президент Финляндии Стубб призвал продолжать бои на Украине РИА «Новости»

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Украинские общество устало от затянувшегося конфликта, но еще не пришло время для проведения мирных переговоров. Продолжение боевых действий позволит обеспечить их прекращение в будущем, заявил телеканалу CNN президент Финляндии Александер Стубб.

«Единственный способ добиться мира — это поле боя», — сказал он.

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После поездки в Киев Александер Стубб подтвердил, что местные жители устали от затянувшегося конфликта. Однако, по его мнению, провести мирные переговоры на нынешнем этапе невозможно. Политик призвал продолжать боевые действия.

Александер Стубб заявил об отсутствии политического диалога между Финляндией и Россией. По его словам, контакты необходимы.

Финляндия может отправить свои войска на Украину в будущем, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен. Посол России Павел Кузнецов сказал, что в этом вопросе финские власти станут ориентироваться на пожелания США.