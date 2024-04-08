Мир 08 апреля 2024, 02:09 Стубб заявил о необходимости диалога с Россией для переговоров по Украине Стубб: у Финляндии нет никакого политического диалога с Россией РИА «Новости»

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У Финляндии нет политического диалога с Россией, однако вести его необходимо. Об этом заявил в интервью CNN президент страны Александер Стубб.

«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — заявил глава государства.

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При этом он считает, что дипломатические связи необходимо поддерживать, в том числе для проведения мирных переговоров по украинскому кризису.

Ранее Стубб поддержал решение правительства страны о бессрочном закрытии автомобильных КПП на границе с Россией. Он назвал его правильным, потому что, по его словам, оно позволило избежать хаоса на границе, и сделать так, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.