08 апреля 2024, 02:09
Стубб заявил о необходимости диалога с Россией для переговоров по Украине
Стубб: у Финляндии нет никакого политического диалога с Россией
У Финляндии нет политического диалога с Россией, однако вести его необходимо. Об этом заявил в интервью CNN президент страны Александер Стубб.
«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — заявил глава государства.
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При этом он считает, что дипломатические связи необходимо поддерживать, в том числе для проведения мирных переговоров по украинскому кризису.
Ранее Стубб поддержал решение правительства страны о бессрочном закрытии автомобильных КПП на границе с Россией. Он назвал его правильным, потому что, по его словам, оно позволило избежать хаоса на границе, и сделать так, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.
Финляндия
Россия
Переговоры
Украина
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