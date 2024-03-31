Мир 31 марта 2024, 11:17 Отправку войск на Украину не исключили в Финляндии Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку войск на Украину РИА «Новости»

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Западные страны могут отправить военные подразделения на Украину. Об этом газете Financial Times сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«На данный момент отправить войска на Украину еще не время, мы даже не хотим это обсуждать. Но в долгосрочной перспективе, конечно, нам нельзя ничего исключать», — заявила глава ведомства.

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Валтонен отметила, что Западу неизвестно, как закончится украинский конфликт, поэтому сейчас не время «раскрывать карты».

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, что страна сделает все необходимое для победы Украины в конфликте. Он отмечал, что лидеры европейских государств обсуждали вероятность отправки войск на Украину, но им не удалось достичь консенсуса.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что регулярная армия страны на территории Украины не не появится.