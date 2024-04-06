Мир 06 апреля 2024, 10:04 «В будущем все возможно». Посол — об отправке финских военных на Украину Посол России Кузнецов заявил о возможной отправке войск Финляндии на Украину IMAGO/Heikki Saukkomaa / Global Look Press

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Финские власти в перспективе смогут отправить своих военнослужащих на Украину. В решении этого вопроса Хельсинки будет учитывать мнение Вашингтона, заявил в беседе с ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, заявления финских лидеров говорят о том, что Хельсинки пока не намерены посылать свои войска на Украину.

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Однако Кузнецов предположил, что Финляндия может быстро передумать.

«Судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует „поддерживать на плаву“, и в будущем все возможно. Думаю, что и в этом вопросе финны будут ориентироваться, в первую очередь, на Вашингтон, а даже не на европейских грандов», — отметил посол.

Ранее посол Павел Кузнецов заявил, что сотрудничество Финляндии и России невозможно в ближайшее время. По его словам после присоединения к блоку НАТО финская сторона лишилась самостоятельности.