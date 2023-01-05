Важное 05 января 2023, 09:24 Признания Олланда и Меркель по Украине отказались комментировать в ООН РИА «Новости»: в ООН отказались комментировать признания Меркель и Олланда по Украине

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге отказался комментировать высказывания бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинном характере Минских соглашений. Об этом написало РИА «Новости».

Журналисты спросили его, насколько заявлений Олланда и Меркель отражают позицию самой организации по отношению к Минским договоренностям.

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«Это закономерный вопрос, но ответ на него я бы оставил историкам, бывшим официальным лицам и репортерам. Мы думаем лишь о том, что происходит сегодня», — заявил Дюжаррик.

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Он добавил, что в настоящее время ООН нацелена на скорейшее завершение украинского конфликта.

В начале декабря Меркель сделала публичное заявление, что Минские договоренности изначально были попыткой выиграть время для Украины на усиление армии. Спустя несколько дней это признание подтвердил Олланд. Французский политик отметил, что Западу была необходима передышка.

Президент России Владимир Путин позже заявил, что слова Меркель сильно его разочаровали, так как он всегда исходил из дружеских отношений между РФ и Германией.

Минские соглашения подписали в 2015 году. Они включали проведение реформы на Украине, которая предусматривала особый статус Донбасса, отвод тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения и прекращение огня. Однако украинские власти так и не реализовали этот план.