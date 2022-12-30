Мир 30 декабря 2022, 22:31 Экс-президент Франции подтвердил слова Меркель о Минских соглашениях Экс-глава Франции Олланд: Меркель права, Минские соглашения нужны были для усиления ВСУ РИА «Новости»

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Минские соглашения были попыткой дать Украине время для усиления вооруженных сил. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, заявил в интервью газете Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Ангела Меркель была права <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — заявил французский политик.

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Олланд считает, что после 2014 года геополитическая ситуация не благоприятствовала Украине, Западу нужна была передышка. Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 годы.

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Меркель в начале декабря огорошила всех заявлением, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать возможность Украине укрепить армию. Соглашения позволили заморозить конфликт, но не стали решением проблемы. Признание Меркель стало неожиданностью для российского президента Владимира Путина. Целесообразность любых переговоров с западом сейчас под вопросом.