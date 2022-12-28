Мир 28 декабря 2022, 06:51 Минские соглашения помогли Украине подготовиться к неизбежному конфликту — Меркель Бывший канцлер Германии Меркель отказалась выступать посредником между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Столкновение Украины и России стало неизбежным, и Минские соглашения лишь помогли киевскому режиму к нему подготовиться. Оно должно завершиться за столом переговоров по инициативе обеих сторон. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель сказала в интервью Corriere della Sera, исключив возможность своего участия в разрешении конфликта.

«Такого вопроса не стоит», — сказала она, комментируя возможное участие в урегулировании ситуации.

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Бывший канцлер заявила, что во время своего правления в отношениях с Россией и Украиной принимала решения, продиктованные логикой, и делала все возможное для того, чтобы предотвратить подобный нынешнему конфликт. Ангела Меркель назвала неправильным запуск вступления Грузии и Украины в НАТО в 2008 году из-за реакции России, правил помощи альянса и несоответствия этих стран необходимым условиям.

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Минские соглашения 2014 года, по ее словам, стали попыткой дать время Украине. Киевский режим использовал этот период, чтобы стать сильнее, к тому же тогда НАТО не мог бы помочь ей так, как сейчас. Ангела Меркель заявила, что страна сильно изменилась за это время. Она считает, что конфликт лишь заморозили на время, дав киевскому режиму время. Бывший канцлер заявила, что это столкновение должно завершиться за столом переговоров, но не навязанных — обе стороны сядут за него по своей инициативе.