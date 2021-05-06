Привившиеся от коронавируса смогут ездить в Армению без ПЦР-теста

Власти Армении разрешили въезжать в страну всем, кто уже сделал прививку от коронавируса. Им не придется предъявлять результаты ПЦР-теста, сообщило РИА «Новости».

Люди, у которых будет на руках свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению. Результаты ПЦР-теста у привившихся не потребуют.

Отрицательный результат теста и сертификат о вакцинации, таким образом, теперь будут равнозначными требованиями для пересечения границы, сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава Армении Анаит Аванесян.

Кроме того, детям в возрасте до одного года больше не потребуется проходить тестирование на коронавирус на въезде в страну.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в понедельник вместе со своей супругой Анной Акопян привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Вакцинированным туристам ранее предложили разрешить въезд в страны Евросоюза. С такими рекомендациями в понедельник выступили в Еврокомиссии. При этом в ЕК подчеркнули, что речь идет только о тех, кто привился вакцинами, одобренными в ЕС.