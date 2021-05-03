Пашинян сделал прививку от коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавируса. Они также призвали жителей последовать их примеру.

«Сегодня с Анной сделали прививку от коронавируса. Призываем наших граждан активно применять поликлиники и делать прививки», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В Армении проходит вакцинация российским препаратом «Спутник V». Разрешение было выдано еще 1 февраля. В первую очередь ее проходят медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них. Пока врачи ежедневно фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. За время пандемии коронавирусом в стране заразились 216 863 человека — примерно 8% населения.

Накануне груз с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прибыл в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку. Разрешение на применение российского препарата власти Азербайджана выдали в марте этого года. Вакцинация жителей Азербайджана началась в январе.