В Совфеде высмеяли инициативу пускать в ЕС только вакцинированных

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд на территорию Евросоюза только привитых одобренными в Европе вакцинами в Совфеде назвали «выстрелом в ногу». Мера не принесет желаемого эффекта, и вряд ли будет воплощена в жизнь.

Такое мнение высказал РИА «Новости» сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали „Спутник V“, но вместо этого политиканство строит в достаточно чувствительных сферах дополнительные преграды и заграждения», — заявил Башкин.

По его словам, инициатива «того же поля ягода», что и санкционные меры. Политик считает, что все понимают, что искусственные преграды не дадут ни экономического, ни социального эффекта. Башкин заявил, что разумные страны на это предложение не пойдут.

Еврокомиссия 3 мая обнародовала предложение о разрешении на въезд в Евросоюз с территории третьих стран только тем путешественникам, которые полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки.