Вакцинированным туристам предложили разрешить въезд в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС для туристов, привившихся от коронавируса вакцинами, одобренными европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом со ссылкой на заявление ЕК сообщило РИА «Новости».

Еврокомиссия предложила государствам ЕС разрешить въезд не только для туристов, прибывающих из стран с хорошей эпидемической ситуацией, но и тем, кто получил все дозы вакцины, разрешенной в ЕС или прошедшей сертификацию ВОЗ. Ослабить ограничения в ЕК предложили с учетом успехов вакцинации в третьих странах.

Окончательное решение о порядке пересечения границ остается за странами — членами ЕС. Инициатива Еврокомиссии носит лишь рекомендательный характер.

Процедура включения российской вакцины «Спутник V» в список препаратов, одобренных ВОЗ, завершается. Об этом в середине апреля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В конце апреля также стало известно о завершении первого этапа экспертизы «Спутника V» Европейским медицинским агентством (EMA). В экспертизе принимают участие инспекторы из трех стран.