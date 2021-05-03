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    03 мая 2021, 12:24

    Вакцинированным туристам предложили разрешить въезд в ЕС

    Александр Блинов

    Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС для туристов, привившихся от коронавируса вакцинами, одобренными европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом со ссылкой на заявление ЕК сообщило РИА «Новости».

    Вакцинированным туристам предложили разрешить въезд в ЕС

    Еврокомиссия предложила государствам ЕС разрешить въезд не только для туристов, прибывающих из стран с хорошей эпидемической ситуацией, но и тем, кто получил все дозы вакцины, разрешенной в ЕС или прошедшей сертификацию ВОЗ. Ослабить ограничения в ЕК предложили с учетом успехов вакцинации в третьих странах.

    Окончательное решение о порядке пересечения границ остается за странами — членами ЕС. Инициатива Еврокомиссии носит лишь рекомендательный характер.

    Процедура включения российской вакцины «Спутник V» в список препаратов, одобренных ВОЗ, завершается. Об этом в середине апреля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В конце апреля также стало известно о завершении первого этапа экспертизы «Спутника V» Европейским медицинским агентством (EMA). В экспертизе принимают участие инспекторы из трех стран.