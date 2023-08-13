Мир 13 августа 2023, 15:51 Приют для животных отказался отправлять кота в британский парламент из-за угрозы его жизни — СМИ Daily Mail: британский приют не отправил кота в парламент из-за обилия крыс Телеканал «360»

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Британский центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home решил не отправлять своего кота в здание парламента несмотря на просьбу палаты общин. В организации сочли, что пребывание животного там может угрожать его жизни, сообщила газета Daily Mail.

Они пояснили, что в парламенте Великобритании много крыс и мышей, и для защиты от них устанавливаются ядовитые ловушки. Они токсичны не только для грызунов, но и для кошек.

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«Место было признано неподходящей средой для кота», — процитировал сообщение RT.

Кстати, как раз Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который стал «главным мышеловом» премьер-министра. Кот пережил четырех премьеров. У него есть даже аккаунт в Twitter, где он нередко «комментирует» важные политические события. Например, Ларри давал советы экс-премьеру Лиз Трасс, а позже высказывался об ее отставке. Когда пост премьера занял Риши Сунак, кот понадеялся, что тот будет щедро кормить его.