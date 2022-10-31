Соседом главного кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне станет ретривер Нова | 360°

Мир 31 октября 2022, 13:00 Соседом главного кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне станет ретривер Нова

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Любимая собака нового премьер-министра Британии Риши Сунака — ретривер Нова — станет соседом кота Ларри на Даунинг-стрит, 10. Об этом написало издание NEWS.ru.

В своем микроблоге в соцсетях кот Ларри пока не давал никаких заявлений, лишь выразил уверенность, что «господин Сунак станет кормить его от щедрот икрой и лобстерами».

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Впервые Сунак представил свою собаку общественности в июне 2021 года, когда занимал пост канцлера казначейства. В том же году в соцсетях появилось фото, где он вместе с Новой вычитывает проект британского бюджета. Тогда Сунак писал, что скучающий вид собаки — не повод думать о том, что британцам бюджет придется не по нраву.

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