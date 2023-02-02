Мир 02 февраля 2023, 17:01 Причастность Запада к подрывам «Северных потоков» допустили в Германии Times: следователи Германии допустили участие западной страны в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» специалистами Германии с октября 2022 года существенно не продвинулось. Криминалисты рассматривают версию о причастности к взрывам одного из «западных государств», целью которого было обвинение России. Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета The Times.

Авторы напомнили, что версию о причастности США, Польши, Великобритании и Украины к подрывам газопроводов в начале расследования выдвигал бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг. Он пояснял, что у каждого из четырех государств имелись собственные резоны для того, чтобы ликвидировать российские газопроводы.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прогремели в сентябре 2022 года. Власти Дании и Швеции, в чьих территориальных водах проходили трубы, начали собственные расследования.

Правительство Германии заявило о масштабной диверсии, направленной на всю энергосистему Евросоюза. Президент России Владимир Путин заявил, что за разрушением газопроводов стоят силы Запада.

После подрыва сохранилась только одна труба «Северного потока — 2». Вице-премьер России Александр Новак заявил, что говорить о возможности прокачки газа по ней рано, так как пока нет заключения экспертизы.