Мир 19 января 2023, 22:04 Возможность прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» оценят после экспертизы Вице-премьер Новак: выводов экспертизы о целостности «Северных потоков» пока нет forsvaret.dk

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Специалисты продолжают изучать состояние ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» получивших серьезные повреждения в результате диверсии. Как сообщил ТАСС, об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Он подчеркнул, что пока не может сказать даже предварительных сроков окончания проверки.

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«Идет обследование всей инфраструктуры. Поэтому окончательных заключений нет с точки зрения целостности», — заявил Новак.

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О возможности использовать для прокачки газа уцелевшую нитку газопровода «Северный поток — 2» говорить пока рано, отметил вице-премьер. Сперва нужно дождаться окончания экспертизы.

Газопровод «Северный поток» остановил работу из-за проблем с турбинным оборудованием, которое попало под санкции. В сентябре 2022 года в территориальных водах Дании и Швеции прогремели два взрыва. От детонации повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна труба «Северного потока — 2».

Правительство Германии заявило, что повреждение газопроводов стало частью диверсии, направленной на всю европейскую энергосистему. Версию о целенаправленных взрывах подтвердила в ходе расследования прокуратура Швеции.

Следователи ФСБ завели уголовное дело об акте международного терроризма. Президент России Владимир Путин заявил, что за диверсиями стояли силы одной из западных стран.