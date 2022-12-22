Важное 22 декабря 2022, 20:05 Путин назвал диверсию на «Северных потоках» международным терроризмом Президент Путин указал на отсутствие расследования ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле выразил негодование по поводу отсутствия полномасштабного расследования взрывов на «Северных потоках». По его словам, ответственность за теракт несут те, кто «заинтересован в транзите газа через Украину».

«Это акт международного государственного терроризма, потому что частные лица самостоятельно, без поддержки госструктур, совершить такие теракты не в состоянии», — сказал он.

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Глава государства указал, что сейчас никакого «полноценного расследования взрывов на газопроводах» не наблюдается.

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«Обычно в таких случаях говорят, смотри, кто заинтересован, в том, чтобы только через Украину проходила подача российского газа на рынок Европы, чтобы, в итоге, Украина получала деньги», — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по поводу ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поврежденных взрывами, пока не принимались «ни одной стороной». По его словам, о запуске уцелевшей ветки «Северного потока — 2»также пока речи не идет.