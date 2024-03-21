21 марта 2024, 07:17
Прибалтика призвала вместо введения пошлин полностью запретить зерно из России
Страны Балтии, Польша и Чехия предложили ЕК запретить ввоз зерна из России
Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии направили обращение в Еврокомиссию с просьбой запретить ввоз зерна из России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Страны Балтии, Польша и Чехия призвали не ограничиваться введением пошлины, а полностью прекратить закупки зерновых культур в России. Только в 2023 году страны Евросоюза импортировали 1,53 миллиона тонн этой продукции, потратив 437,5 миллиона евро.
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«В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС», — сообщила пресс-служба литовского Минсельхоза.
Обращение стран приняли. Их предложение обсудят на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС 26 марта.
Новая пошлина на ввоз зерна из России и Белоруссии в страны Евросоюза составит 95 евро за тонну. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов объяснил решение ввести ее стремлением властей поддержать собственных фермеров.
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