Мир 21 марта 2024, 07:17 Прибалтика призвала вместо введения пошлин полностью запретить зерно из России Страны Балтии, Польша и Чехия предложили ЕК запретить ввоз зерна из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии направили обращение в Еврокомиссию с просьбой запретить ввоз зерна из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали не ограничиваться введением пошлины, а полностью прекратить закупки зерновых культур в России. Только в 2023 году страны Евросоюза импортировали 1,53 миллиона тонн этой продукции, потратив 437,5 миллиона евро.

Реклама

«В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС», — сообщила пресс-служба литовского Минсельхоза.

Обращение стран приняли. Их предложение обсудят на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС 26 марта.

Новая пошлина на ввоз зерна из России и Белоруссии в страны Евросоюза составит 95 евро за тонну. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов объяснил решение ввести ее стремлением властей поддержать собственных фермеров.