21 ноября 2022, 09:06
Президента Казахстана Токаева переизбрали на новый срок
Центризбирком: Токаев набрал 81,31% голосов на выборах президента Казахстана
Центризбирком Казахстана подтвердил данные экзитполов. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев переизбрался на новый срок. Он набрал 81,31% голосов, сообщили «Известия».
Результаты голосования от территориальных комиссий областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана зачитал на брифинге руководитель Центризбиркома Нурлан Абдиров. Явка составила 69,44%, бюллетени получили 8 300 046 человек.
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Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева поддержали 81,31% избирателей, или 6 456 392 человека. На втором месте член партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, на третьем — представитель Национального альянса профессиональных социальных работников Каракат Абден. Они набрали 3,42 и 2,6% голосов соответственно.
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Институт общественной политики партии «Аманат» опросил избирателей на выходе из участков. Экзитполы показали, что за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 85,52% жителей Казахстана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил его с победой.
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Избирательные участки закрылись в 20:00 (в 17:00 по московскому времени), и начался подсчет голосов. Наблюдатели не нашли нарушений и признали выборы состоявшимися.
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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