20 ноября 2022, 22:27
Наблюдатели из России не нашли серьезных нарушений на выборах в Казахстане
Глава миссии наблюдателей от Совфеда Шевченко признал выборы в Казахстане легитимными
Глава делегации наблюдателей от Совфеда Андрей Шевченко заявил, что выборы президента в Казахстане были организованы на очень высоком уровне. Его слова передало РИА «Новости».
По словам Шевченко, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали.
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«Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству», — сказал он.
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Генпрокуратура республики подтвердила, что выборы прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений от голосующих не поступало.
Проведение голосования также оценила член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина в роли международного наблюдателя. Она сообщила, что выборы прошли организованно, члены комиссий работали профессионально.
Явка, по предварительным подсчетам ЦИК, составила 69,43%.
По результатам экзитполов, на выборах побеждает действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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