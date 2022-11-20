Мир 20 ноября 2022, 23:53 Назарбаев первым поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил кандидата Токаева с победой на выборах

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах главы республики. Об этом сообщили на официальном сайте политика.

Назарбаев сказал, что результаты голосования доказывают твердую веру народа в реформы и инициативы Токаева.

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«Эта победа <…> является признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа», — отметил Назарбаев.

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Согласно данным экзитполов, Токаев побеждает с большим отрывом от своих конкурентов. Предварительно, его поддержали около 85% избирателей.

Явка избирателей составила 69,43%.

Наблюдатели из России не нашли серьезных нарушений в проведении голосования. Выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству, сказал глава делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко.