Мир 20 ноября 2022, 22:04 Токаев набрал более 80% голосов и победил на выборах — данные экзитполов Данные экзитполов: Токаев побеждает на выборах президента в Казахстане с 85,52% голосов РИА «Новости»

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах: его поддержали 85,52% избирателей. Это подтверждают результаты экзитполов, проведенного институтом общественной политики партии «Аманат», передал телеканал «Астана».

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. Избирательные участки закрылись в 20:00 (в 17:00 по московскому времени). Основным кандидатом был 69-летний Токаев, сменивший Нурсултана Назарбаева. Политологи стран СНГ пророчили ему победу.

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В гонке за кресло главы государства также участвовали Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев. В этом году впервые кандидатами стали две женщины: Мейрам Кажыкен и Салтанат Турсынбекова.

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Ранее представитель Генпрокуратуры Казахстана Азамат Сергазин сообщил, что голосование в воскресенье проходило в спокойной обстановке. По его словам, жалоб со стороны граждан на выборный процесс не поступало. По данным ЦИК республики, явка на выборах составила 69,43%. Члены избирательных комиссий продолжают вести подсчет голосов.