Президент Таджикистана приедет на парад Победы в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет 9 мая в Москву на парад Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что иностранных лидеров на праздник приглашать не будут — год не юбилейный. Кроме того, пандемия коронавируса еще не закончилась. Но пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать.

Также в День Победы в онлайн-формате состоится акция «Бессмертный полк». Для участия в ней надо оставить заявку на официальном сайте «Бессмертного полка». Если позволит эпидемическая ситуация, в традиционном формате шествие состоится 24 июня.

В главном военном параде на Красной площади в этом году задействуют более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц техники и вооружения, 53 самолета и 23 вертолета. На параде Победы 9 мая в Москве могут показать новинку — бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО».