Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Москве и других регионах. На улицах столицы прохожие активно берут символ Победы, некоторые — сразу по несколько штук. Водители открывают окна, чтобы получить ленточку и тут же размещают на самом видном месте. Общалась с волонтерами и москвичами корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

«Акция „Георгиевская ленточка“ как традиция и как акция — это плод воли, желания тысяч людей, которые поддержали, помогли организовывать. А миллионы людей подхватили!» — отмечает заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

Источник фото: телеканал «360»

Черные полоски на ленте символизируют дым, оранжевые — огонь. «Георгиевская» — так она названа в честь креста Святого Георгия Победоносца. Кстати, родилась акция в стенах тогда еще «РИА Новостей» — на Зубовском бульваре Москвы. Первые ленточки журналисты напечатали на свои деньги, и неожиданно для них — начался ажиотаж.

Источник фото: телеканал «360»

Эта ленточка — это концентрат нашей памяти, наших ассоциаций, молодого поколения. Сейчас нужны простые, яркие символы. Изменилось восприятие, изменились месседжи, вот в этом послании все — и Парад Победы, и воинская почесть, и память Дмитрий Киселев генеральный директор МИА «Россия сегодня»

Акция проводится с 2005 года — от Приморья до Калининграда. Символ Победы может получить каждый.

Источник фото: телеканал «360»

«Наши добровольцы будут раздавать ленточки более чем в 1,5 тысячах населенных пунктов РФ, достаточно зайти на сайт МИА „Россия сегодня“, там интерактивная карта и можно посмотреть места раздачи георгиевской ленточки», — рассказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Акция проводится не только в России — она проходит более чем в 90 странах мира силами тысяч волонтеров Победы. В общей сложности, ежегодно раздают около 20 миллионов ленточек.