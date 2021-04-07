Иностранных лидеров не пригласят на парад Победы в Москве

Приглашать зарубежных гостей на парад Победы в Москве не будут, потому что этот год не юбилейный. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иностранных лидеров не будут приглашать на праздничный парад по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для всех остальных, скорее всего, будет обычный порядок приглашения, с учетом нюансов эпидемиологической ситуации, отметил Песков.

«Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — сказал он.

В понедельник, 5 апреля, на подмосковном полигоне Алабино прошла вторая репетиция парада Победы. Первая тренировка прошла там же 31 марта. Впереди у военных еще 10 репетиций, рассказал военный комендант Москвы Евгений Селезнев.

В главном военном параде на Красной площади в этом году задействуют более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц техники и вооружения, 53 самолета и 23 вертолета.

На параде Победы 9 мая в Москве могут показать новинку — бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО». Об этом «360» сообщил осведомленный источник.