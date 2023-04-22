Мир 22 апреля 2023, 20:02 Президент Бразилии заявил, что пока не поедет ни в Россию, ни на Украину Президент Бразилии да Силва заявил, что не поедет в РФ и на Украину до окончания конфликта РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не поедет ни в Россию, ни на Украину, пока не появится «климат для построения мира». Об этом написал портал G1.

Во время поездки в Португалию бразильский лидер сообщил журналистам, что его страна выступает за разрешение ситуации путем переговоров.

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«Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя», — подчеркнул он.

Лула да Силва в очередной раз призвал создать группу стран, которые сядут за стол переговоров и с Украиной, и с Россией. «чтобы найти мир».

Ранее, по итогам визита в Китай президент Бразилии обвинил Соединенные Штаты в подогревании украинского конфликта и попросил власти США и европейских стран начать говорить о мире и убедить участников конфликта в том, что всех интересует именно мир.

Также да Силва советовал Украине ради достижения мира отказаться от претензий на Крым, поскольку «нельзя хотеть всего».