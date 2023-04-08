Мир 08 апреля 2023, 01:22 «Не может хотеть всего». Президент Бразилии предложил Украине уступить Крым России ради мира Le Figaro: президент Бразилии да Силва предложил Украине отказаться от Крыма ради мира Unsplash

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Для достижения мира президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уступить Крым России, заявил глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он считает, что Зеленский «не может хотеть всего», об этом написала французская газета Le Figaro.

«Возможно, будет обсуждаться Крым. <…> Зеленский тоже не может хотеть всего. <…> Миру нужен мир. <…> Мы должны найти решение», — отметил Лула да Силва.

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По другим территориям, которые вошли в состав России в 2022 году, бразильский президент посоветовал провести «переосмысление».

Ранее Лула да Силва предлагал посредничество группы стран для урегулирования конфликта на Украине. Президент Бразилии заявил, что представит этот проект своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в Пекине на следующей неделе. Он выразил надежду, что у проекта «есть шанс» и группа будет создана по его возвращению из Китая.

Бразилия отказалась подписывать итоговую декларацию организованного США «Саммита за демократию». Причиной отказа стала антироссийская направленность декларации.