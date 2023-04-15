Мир 15 апреля 2023, 09:50 Президент Бразилии призвал США и ЕС к миру на Украине Президент Бразилии Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине Unsplash

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Политики США и стран Евросоюза должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не раздувать конфликт. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам визита в Китай, сообщило издание G1.

Он отметил, что имел длительную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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«Необходимо создать группу стран, готовых искать способ достичь мира. Я говорил об этом с европейцами, с американцами», — заявил Лула да Силва.

По его словам, необходимо убедить страны, которые поставляют оружие Украине и этим разжигают конфликт, прекратить это делать. Глава Бразилии обратился к американским и европейским властям с просьбой начать говорить о мире. Президент подчеркнул необходимость убедить участников противостояния в том, что мир интересует всех, а боевые действия — только их.

Ранее глава Бразилии предложил Украине отказаться от претензий на Крым ради мира.