Мир 16 апреля 2023, 23:12 Бразилия предложила создать аналог G20 для переговоров по Украине Президент Бразилии да Силва: нужно создать аналог G20 для завершения конфликта на Украине Unsplash

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил председателю КНР Си Цзиньпину и президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну создать группу стран для выполнения посреднической миссии между Россией и Украиной. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Бразильский лидер обсудил с коллегами из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов возможности урегулирования конфликта на Украине.

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«Сейчас важно создать аналогичный G20 формат, чтобы установить мир. <…> Думаю, что мы добьемся успеха», — сказал он.

Бразильский президент добавил, что для решения конфликта необходимо сесть за стол переговоров.

Ранее бразильский лидер заявил, что политикам США и стран Евросоюза нужно начать говорить о урегулировании ситуации на Украине, а не продолжать раздувать конфликт. По его словам, необходимо убедить государства, которые активно поставляют оружие Украине, прекратить этим заниматься начать говорить о мире.