Мир 23 апреля 2023, 09:46 Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров Президент Бразилии Силва заявил о поисках третьего пути для решения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Бразилия выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной для решения конфликта и ищет для этого альтернативное решение. Об этом заявил президент страны Лула да Силва, сообщило агентство Reuters.

«Я хочу найти третью альтернативу (для решения конфликта — прим. ред.), которая заключается в построении мира», — сказал бразильский лидер.

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Лула да Силва призвал стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Он отметил, что Бразилия готова выступить в них в качестве посредника.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов принять участие в урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Китайский лидер также назвал условия для выхода из украинского кризиса. Си напомнил, что он активно продвигает мирные переговоры и указал на беспристрастную позицию Китая в отношении конфликта.

Свой план урегулирования конфликта на Украине подготовил президент Франции Эммануэль Макрон. Он поручил своему дипсоветнику работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для диалога.