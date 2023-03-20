Мир 20 марта 2023, 01:15 Китай назвал условие для выхода из украинского кризиса Си Цзиньпин: выход из кризиса на Украине возможен, если обеспечить безопасность сторон РИА «Новости»

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Выход из украинского кризиса возможен, если все стороны будут придерживаться концепции общей безопасности. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин написал в статье, в которой дал оценку отношениям Москвы и Пекина. Материал опубликовали в «Российской газете».

По его словам, отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения и неконфронтации, а также служат эталоном межгосударственных отношений.

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Председатель КНР Си Цзиньпин указал на объективную и беспристрастную позицию Китая по украинскому кризису. Он напомнил, что активно продвигает мирные переговоры.

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«С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную позицию», — написал китайский лидер.

Си Цзиньпин также отметил, что озвученный им ряд видений является основополагающим принципом Китая при урегулировании конфликта на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Россию с государственным визитом в понедельник, 20 марта. Это станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на на третий срок. Целью своего визита в РФ Си Цзиньпин назвал укрепление дружбы и мира.