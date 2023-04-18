Мир 18 апреля 2023, 11:45 Макрон придумал план урегулирования конфликта на Украине — СМИ Bloomberg: Макрон предложил план переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил план урегулирования конфликта на Украине, который, по его мнению, может привести к мирным переговорам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, французский лидер поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для диалога. Предполагается, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этим летом.

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Французская сторона официально не комментирует детали. При этом отмечается, что союзники Пятой республики об этой инициативе проинформированы.

Председатель КНР Си Цзиньпин после неформальной встречи предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свое предложение по урегулированию кризиса на Украине и пообещал его поддержать. Китайский лидер назвал политическое урегулирование единственным правильным выходом из украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция не сможет стать посредником в решении украинского кризиса. Он объяснил это тем, что страна стала одной из сторон конфликта.