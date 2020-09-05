«Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на „Северный поток — 2“. Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось», — отметил он.

Шведский премьер отметил, что сейчас самое главное в истории с российским блогером Алексеем Навальным — «независимое и достоверное расследование». По мнению Левена, Россия обязана «привлечь виновных к ответственности».

Ранее призывы отказаться от строительства «Северного потока — 2» прозвучали со стороны некоторых политиков на фоне ситуации вокруг Навального.

Мужчину госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо в самолете. Местные врачи поставили основной диагноз «нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови». Причины этого неясны, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позднее оппозиционера доставили в клинику в Германии.

В правительстве ФРГ заявили, что в анализах Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». Из-за этого власти могут ввести санкции в отношении РФ, напомнило ИА НСН. МИД России ждет ответа от Германии на официальный запрос по данному вопросу. Минск перехватил аудиозапись разговора Берлина и Варшавы 3 сентября. Материал доказывает, что никакого отравления Навального не было.

Депутат Госдумы Андрей Луговой доверяет опубликованным в белорусских СМИ материалам. Он и до этого с улыбкой реагировал на всю историю с зарубежными версиями плохого состояния здоровья Навального. А член Совета Федерации России Владимир Джабаров призвал не рассуждать о достоверности записи переговоров — в деле разберутся специалисты.