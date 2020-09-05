В Госдуме оценили достоверность переговоров Варшавы и Берлина, которые перехватил Минск

СМИ опубликовали аудиозапись переговоров Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Как заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, их перехватил Минск. Депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что склонен этой записи доверять.

Парламентарий признался, что еще до появления этой записи вся история с зарубежными версиями плохого состояния здоровья Навального вызывала у него улыбку. Потом «все начали дружно выдумывать кучу разных других историй», после чего «стало очевидно, что это провокация».

«Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует», — приводит РИА «Новости» слова Лугового.

Депутат добавил, что доверяет словам Лукашенко, тем более, что запись можно направить на экспертизу и проверить.

3 сентября Александр Лукашенко рассказал о записи перехваченных переговоров Варшавы и Берлина, которая доказывает, что никакого отравления Навального не было. На следующий день в СМИ появилась эта запись.

Ранее правительство Германии сообщило, что в организме Навального, которому стало плохо в самолете 20 августа, якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Сейчас мужчина находится в одной из берлинских клиник, куда из Омска его перевезли родственники.