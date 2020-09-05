В Госдуме оценили достоверность переговоров Варшавы и Берлина, которые перехватил Минск
Парламентарий признался, что еще до появления этой записи вся история с зарубежными версиями плохого состояния здоровья Навального вызывала у него улыбку. Потом «все начали дружно выдумывать кучу разных других историй», после чего «стало очевидно, что это провокация».
«Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует», — приводит РИА «Новости» слова Лугового.
Депутат добавил, что доверяет словам Лукашенко, тем более, что запись можно направить на экспертизу и проверить.
3 сентября Александр Лукашенко рассказал о записи перехваченных переговоров Варшавы и Берлина, которая доказывает, что никакого отравления Навального не было. На следующий день в СМИ появилась эта запись.
Ранее правительство Германии сообщило, что в организме Навального, которому стало плохо в самолете 20 августа, якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Сейчас мужчина находится в одной из берлинских клиник, куда из Омска его перевезли родственники.