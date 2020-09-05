«Специалисты разберутся»: Джабаров призвал не рассуждать о достоверности записи переговоров Варшавы и Берлина

Минск перехватил аудиозапись переговоров Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Как следует относиться к опубликованному материалу, «360» рассказал член Совета Федерации России, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

«Знаете, мне кажется, надо, чтобы специалисты разбирали эти аудиозаписи. Рассуждение дилетантное, поэтому не буду говорить на этот счет. Специалисты разберутся, многое будет понятно», — заявил он.

По мнению сенатора, может быть опубликована уже очищенная запись. «Так что надо посмотреть», — отметил Джабаров.

Все это вопрос времени, ФСБ разберется, добавил он.

«Меня не смущает, что могут быть получены новые доказательства отравления по результатам обследования. Пусть их опубликуют немецкие врачи, эксперты», — добавил сенатор.

Он хочет, чтобы Россию допустили к изучению материалов. Тогда будет понятно, насколько они достоверны.

«А что касается записей, записи — это один из элементов доказательств, поэтому надо собирать другие», — сказал Джабаров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября рассказал о записи перехваченных переговоров Варшавы и Берлина. Она, по его словам, доказывает, что не было никакого отравления Навального. На следующий день СМИ опубликовали эту запись.

Ранее правительство Германии заявило, что в организме Навального якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Мужчина почувствовал себя плохо в самолете 20 августа, напомнило агентство Ura.ru. Сейчас он лежит в одной из берлинских клиник, куда из Омска его перевезли родственники.

Депутат Госдумы Андрей Луговой склонен доверять этой записи. Еще до ее появления вся история с зарубежными версиями плохого состояния здоровья Навального вызывала у него улыбку.