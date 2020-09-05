«Специалисты разберутся»: Джабаров призвал не рассуждать о достоверности записи переговоров Варшавы и Берлина
«Знаете, мне кажется, надо, чтобы специалисты разбирали эти аудиозаписи. Рассуждение дилетантное, поэтому не буду говорить на этот счет. Специалисты разберутся, многое будет понятно», — заявил он.
По мнению сенатора, может быть опубликована уже очищенная запись. «Так что надо посмотреть», — отметил Джабаров.
Все это вопрос времени, ФСБ разберется, добавил он.
«Меня не смущает, что могут быть получены новые доказательства отравления по результатам обследования. Пусть их опубликуют немецкие врачи, эксперты», — добавил сенатор.
Он хочет, чтобы Россию допустили к изучению материалов. Тогда будет понятно, насколько они достоверны.
«А что касается записей, записи — это один из элементов доказательств, поэтому надо собирать другие», — сказал Джабаров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября рассказал о записи перехваченных переговоров Варшавы и Берлина. Она, по его словам, доказывает, что не было никакого отравления Навального. На следующий день СМИ опубликовали эту запись.
Ранее правительство Германии заявило, что в организме Навального якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Мужчина почувствовал себя плохо в самолете 20 августа, напомнило агентство Ura.ru. Сейчас он лежит в одной из берлинских клиник, куда из Омска его перевезли родственники.
Депутат Госдумы Андрей Луговой склонен доверять этой записи. Еще до ее появления вся история с зарубежными версиями плохого состояния здоровья Навального вызывала у него улыбку.