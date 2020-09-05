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    05 сентября 2020, 12:43

    «Специалисты разберутся»: Джабаров призвал не рассуждать о достоверности записи переговоров Варшавы и Берлина

    Алена Макаренко , Василиса Андреева

    Минск перехватил аудиозапись переговоров Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Как следует относиться к опубликованному материалу, «360» рассказал член Совета Федерации России, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.
    «Специалисты разберутся»: Джабаров призвал не рассуждать о достоверности записи переговоров Варшавы и Берлина

    «Знаете, мне кажется, надо, чтобы специалисты разбирали эти аудиозаписи. Рассуждение дилетантное, поэтому не буду говорить на этот счет. Специалисты разберутся, многое будет понятно», — заявил он.

    По мнению сенатора, может быть опубликована уже очищенная запись. «Так что надо посмотреть», — отметил Джабаров.

    Все это вопрос времени, ФСБ разберется, добавил он.

    «Меня не смущает, что могут быть получены новые доказательства отравления по результатам обследования. Пусть их опубликуют немецкие врачи, эксперты», — добавил сенатор.

    Он хочет, чтобы Россию допустили к изучению материалов. Тогда будет понятно, насколько они достоверны.

    «А что касается записей, записи — это один из элементов доказательств, поэтому надо собирать другие», — сказал Джабаров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября рассказал о записи перехваченных переговоров Варшавы и Берлина. Она, по его словам, доказывает, что не было никакого отравления Навального. На следующий день СМИ опубликовали эту запись.

    Ранее правительство Германии заявило, что в организме Навального якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Мужчина почувствовал себя плохо в самолете 20 августа, напомнило агентство Ura.ru. Сейчас он лежит в одной из берлинских клиник, куда из Омска его перевезли родственники.

    Депутат Госдумы Андрей Луговой склонен доверять этой записи. Еще до ее появления вся история с зарубежными версиями плохого состояния здоровья Навального вызывала у него улыбку.

    Новости SMI.FM