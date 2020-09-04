Записи перехваченного разговора Польши и Германии о Навальном покажут в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о перехваченном разговоре, доказывающем фальсификацию отравления Алексея Навального. Запись переговоров Польши и Германии опубликует сегодня белорусское телевидение.

Лукашенко 3 сентября заявил, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры Варшавы и Берлина. На записи есть доказательства того, что никакого отравления Навального на самом деле не было, утверждает президент Белоруссии. Об этом он рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Ожидаемо, Германия сей факт отрицает, мол, все это „само собой, неправда“. Окей. Для особо неверующих решили раскрыть детали того самого разговора. <…> Поэтому, как бы многие ни „любили“ отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Власти Германии 2 сентября сообщили, что специалисты немецкой лаборатории нашли в анализах Навального следы вещества из группы «Новичок». Сам Навальный поступил на лечение в Германию 22 августа. За два дня до этого ему стало плохо на борту самолета. Сначала мужчину привезли в омскую больницу, но родные настояли на отправке в Берлин.