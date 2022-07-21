Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента страны Серджо Маттареллы.

«Президент республики принял отставку Драги, который подал прошение после голосования в сенате. Действующее правительство останется у власти для решения текущих вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Драги возглавлял Кабинет министров Италии с 13 февраля 2021 года. За короткий срок работы он успел отметиться яркими высказываниями об Украине, о чем «360» писал большой текст.

Ранее политик объяснил свое желание уйти в отставку тем, что в Кабинете министров нет единства и он не видит условий для дальнейшей работы.

В июле в отставку со своего поста ушли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.