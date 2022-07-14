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    14 июля 2022, 10:33

    Премьер-министр Эстонии ушла в отставку

    Президент Эстонии принял отставку премьер-министра Каллас и тут же выдвинул на новый срок

    Екатерина Виславская

    Кая Каллас официально ушла с поста премьер-министра Эстонии. Ее отставку одобрил президент Алар Карис и тут же выдвинул на новый срок. Об этом сообщило издание Delfi.

    «Глава государства удовлетворил просьбу премьер-министра об отставке. В то же время Карис также подписал новую бумагу, в которой он снова выдвинул Каллас кандидатом в премьер-министры», — заявил автор статьи.

    Утром 14 июля экс-премьер официально объявила о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Весь кабмин распустят вслед за ней. Внеочередное заседание правительства пройдет 15 июля. На нем Кая Каллас сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение. Со следующей недели кабмин заработает в новом составе.

    Кая Каллас из Партии реформ возглавляла правительство Эстонии с января 2021 года.