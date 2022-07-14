Премьер-министр Эстонии ушла в отставку

Кая Каллас официально ушла с поста премьер-министра Эстонии. Ее отставку одобрил президент Алар Карис и тут же выдвинул на новый срок. Об этом сообщило издание Delfi.

«Глава государства удовлетворил просьбу премьер-министра об отставке. В то же время Карис также подписал новую бумагу, в которой он снова выдвинул Каллас кандидатом в премьер-министры», — заявил автор статьи.

Утром 14 июля экс-премьер официально объявила о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Весь кабмин распустят вслед за ней. Внеочередное заседание правительства пройдет 15 июля. На нем Кая Каллас сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение. Со следующей недели кабмин заработает в новом составе.

Кая Каллас из Партии реформ возглавляла правительство Эстонии с января 2021 года.