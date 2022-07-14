Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг сообщил о намерении подать в отставку. Решение он объяснил отсутствием единства в правительстве. Президент республики Серджо Матарелла не принял его прошение. В материале «360» — основные этапы политической карьеры Драги, а также его отношение к российской спецоперации на Украине.

Марио Драги занимает должность председателя Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года. За полтора года он успел запомниться яркими заявлениями относительно ситуации на Украине.

Из банка в правительство

Нынешний премьер Италии родился в 1947 году в Риме. После окончания столичного университета Ла Сапиенца, он получил получил степень доктора философии по экономике в Массачусетском технологическом университете. Дальнейшая его карьера так или иначе была связана с экономикой и банковской деятельностью.

Десять лет он преподавал, затем занимал должность исполнительного директора Всемирного банка от Италии, с 1991 по 2001 годы был гендиректором казначейства в министерстве экономики и финансов страны.

С 2005 по 2011 годы Драги возглавлял Центробанк Италии, а затем стал президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ). На этой должности он пробыл восемь лет. За выход из кризиса еврозоны итальянцы стали называть его Супер Марио, сообщил ТАСС.

После кризиса в правительстве в начале 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла поручил Марио Драги формирование нового состава кабмина. С 13 февраля экономист возглавил итальянское правительство.

Единство исчезло

В правительстве Италии назрел кризис из-за разногласий между политическими партиями. Драги пришлось покинуть недавний саммит НАТО в Мадриде и вернуться на родину. Там он урегулировал обострившиеся разногласия в правящей коалиции, сообщило РИА «Новости». В частности, премьер обсуждал ситуацию с лидером «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте относительно оказания военной помощи Украине. В стране разделились мнения по этому вопросу.

Источник фото: РИА «Новости»

Позже Конте сообщил, что возглавляемое им движение не будет участвовать в голосовании по очередному пакету мер экономической поддержки населения. Политики посчитали их недостаточными и обвинили союзников в намерении сорвать реализацию уже принятых инициатив.

Уже в четверг, 14 июля, сенат итальянского правительства выразил доверие правительству, возглавляемому Драги. В голосовании отказался принимать участие член правящей коалиции — «Движения пяти звезд». После этого премьер заявил, что в стране больше нет «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала». Из-за этого он решил уйти в отставку, которую президент Италии пока не принял.

Драги и спецоперация

В начале марта Марио Драги созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил ТАСС. Итальянский премьер выразил главе государства поддержку — он поддержал принадлежность Украины «европейской семье». Вместе с тем премьер-министр осудил действия России.

В июне политик посетил Киев — в компании президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главой Румынии Клауса Йоханесса он встретился с Зеленским. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «политическим шоу». По мнению зампреда СБ России Дмитрия Медведева, от визита Драги на Украину нет пользы — это не приблизит страну к миру. Совершит ли Марио Драги очередной шаг в качестве премьера Италии — покажет время.