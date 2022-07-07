Борис Джонсон ушел в отставку

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Заявление политика опубликовала Би-би-си.

По словам Джонсона, процесс выбора нового лидера должен начаться уже сейчас. Он отметил, что теперь стало ясно, что воля Консервативной партии в том, чтобы у нее появился новый глава и, следовательно, новый премьер-министр.

«Мне очень жаль уходить с лучшей работы в мире», — признался Джонсон.

Он подчеркнул, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

На Даунинг-стрит сегодня собрались толпы людей. По данным «Известий», от собравшихся в адрес Джонсона звучат новые нападки. Причем критика исходит как от его противников, так и от сторонников, которые, вероятно, решили пересмотреть свою позицию.

По информации Daily Mail, временно исполнять обязанности премьера страны может Тереза Мэй.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не следят за правительственным кризисом в Великобритании. При этом он заметил, что Джонсон очень не любит Россию и это взаимно.