Важное 16 ноября 2022, 09:24 Представители G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия Официальное заявление лидеров G20: применение ядерного оружия недопустимо РИА «Новости»

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Угроза применения или применение ядерного оружия является недопустимой. Об этом говорится в официальном заявление участников G20 по итогам саммита, сообщил ТАСС.

Также в коммюнике говорится, что конфликт на Украине усилил уже существующие проблемы в мировой экономике. Большинство государство G20 осудили происходящее в этой стране, но есть «другие мнения по поводу этой ситуации». Кроме того, участники саммита отметили важность зерновой сделки и поддержали ее продление.

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На мероприятии также обсудили ситуацию с падением ракет на территории Польши. Президент США Джо Байден созвал для этого экстренную встречу. В итоге лидеры G20 и НАТО заявили, что помогут польским властям при расследовании этого случая. Также они выразили соболезнования семьям погибших.

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Саммит G20 начался на Бали 15 ноября, Россию на нем представил глава МИД РФ Сергей Лавров. Западные СМИ писали, что Лаврова госпитализировали на острове из-за проблем со здоровьем, но эта новость оказалась фейком.