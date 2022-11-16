Мир 16 ноября 2022, 07:55 Лидеры стран G7 и НАТО сообщили, что поддержат Польшу в расследовании падений ракет Лидеры стран G7 и НАТО помогут Польше с расследованием случая с падением ракет на границе

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Руководители стран «Группы семи» (G7) и НАТО заявили о готовности дать Польше всеобъемлющую поддержку при расследовании падения ракеты в приграничном с Украиной селе. Об этом сказано в заявлении, появившемся по итогам их встречи на Бали в связи со случившемся, написал ТАСС.

«Мы обсудили взрыв [ракеты], произошедший на востоке Польше недалеко от границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании», — сказано в документе.

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Лидеры добавили, что будут находиться в тесном контакте для определения следующих шагов при расследовании этого случая. Также они высказали соболезнования родным погибших.

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Среди участвующих в переговорах — президент Соединенных Штатов Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Накануне, 15 ноября, две ракеты упали в местности Пшеводув, в Люблинском воеводстве Польши. В результате случившегося два человека погибли. Польский президент Анджей Дуда заявил, что это единичный случай. По его словам, у него доказательств того, что заряды принадлежали России или другой стране.