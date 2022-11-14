Важное 14 ноября 2022, 13:17 «Это такая игра». Лавров отреагировал на сообщения о своей «госпитализации» Глава МИД Лавров посоветовал западным журналистам «быть почестнее»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политической игрой вброс о своей госпитализации на Бали. Видео с главой МИД в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая игра, которая не нова в политике», — заявил Лавров. Он пожелал западным журналистам быть «почестнее, чем они есть», а также писать правду и не ограничиваться одной точкой зрения в материалах, которые касаются интересов России. Он подчеркнул, что власти стараются на всех направлениях реализовывать внешнюю политику, определяемую президентом Владимиром Путиным. Лавров поблагодарил россиян за поддержку выбранного курса.

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Во вторник, 15 ноября страны-участница «Большой двадцатки» начнут совместную работу. Глава МИД России готовится к выступлениям. Он добавил, что сейчас специалисты прорабатывают необходимые вопросы, а министры контролируют эту ситуацию по телефону.

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«Всем огромный привет!», — резюмировал министр иностранных дел.

Президент США Джо Байден в понедельник встретится в председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили «Известия». По данным издания, американский лидер отправился на встречу с китайским коллегой на Бали в кортеже из 40 автомобилей.

Украинские власти заявили о необходимости исключить Россию из «Большой двадцатки». Представитель украинской партии «Голос» Ярослав Железняк отметил, что соответствующий проект внесут на рассмотрение в Раду на следующей неделе.