16 ноября 2022, 04:46
Байден на G20 созвал экстренную встречу с мировыми лидерами после падения ракет в Польше
Президент США Байден на полях G20 организовал встречу с мировыми лидерами
Президент США Джо Байден созвал на полях саммита G20 на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами. Причиной стало падение ракет на востоке Польши у границы с Украиной, отметил ТАСС.
Во встрече принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также присутствуют глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Собравшиеся оценят ситуацию в Польше на границе с Украиной, где во вторник упали ракеты без маркировки и других опознавательных знаков. Президент Польши Анджей Дуда признал случившееся единичным случаем, который не должен повториться.
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