Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует наступление в Донбассе. Киев, по ее словам, не может нападать на свой народ.

С таким с таким утверждением Мендель выступила в эфире телеканала «Дом», сообщило РИА «Новости».

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — заявила она.

Она пояснила, что правительство Украины хочет решить конфликт в Донбассе мирно. По ее словам, Киев добивается переговоров в «нормандском формате», в котором участвовали Германия, Россия, Франция и Украина.

Зеленский ранее заявил, что единственный способ прекратить войну в Донбассе для Украины — вступить в НАТО. В США желание Киева вступить в военно-политический блок поддержали, однако заявили, что решение должны принять все члены Североатлантического альянса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. Однако он хотел бы урегулировать конфликт дипломатическим путем.