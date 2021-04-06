Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным способом прекратить войну в Донбассе

Единственный способ прекратить войну в Донбассе для Украины — вступить в НАТО. Такое мнение украинский президент Владимир Зеленский высказал в разговоре с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действия по членству в НАТО — прим. ред.) станет настоящим сигналом для России», — сказал Зеленский. Его слова приведены на официальном сайте президента Украины.

Украинский лидер заметил, что в последние недели видна опасная тенденцию по увеличению случаев нарушения режима огня. По его словам, Россия стягивает к границе с Украиной войска. Они якобы находятся в готовности к наступательным действиям.

Зеленский поблагодарил генсека за внимание альянса к ситуации с безопасностью вокруг Украины и призвал страны — члены организации обратить внимание на безопасность в Черном море.

Москва и Вашингтон обсудили ситуацию в Донбассе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Киев ведет все более провокационную и вызывающую политику. Рябков рассказал, что РФ предупредила США о последствиях таких действий Украины.

Ранее в Соединенных Штатах посчитали сообщения о передвижениях российских военных в Крыму и других пограничных с Украиной регионах правдивыми. Штаты призвали Россию «воздерживаться от действий по эскалации». В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что передвижения российской армии по своей территории не должны беспокоить другие государства.