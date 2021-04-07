Белый дом не стал торопить вступление Украины в НАТО

США поддерживают Украину и знают о желании республики вступить в НАТО. Однако это решение должен принимать весь Североатлантический альянс, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Украинские власти поднимали тему членства в НАТО «в ряде бесед с официальными лицами США в течение нескольких лет», сказала Псаки на брифинге.

«Мы давно обсуждаем это намерение с Украиной. Мы твердо ее поддерживаем и работаем вместе с ней над отражением дестабилизирующих действий», — добавила она.

«Но это решение должно принимать НАТО», — резюмировала представительница американского правительства.

По словам Псаки, США обсуждают с Украиной рост напряженности на востоке страны и нарушение режима прекращения огня.

Во вторник, 6 апреля, украинский президент Владимир Зеленский созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский заявил, что страна стремится реформировать свои Вооруженные силы, «но одними реформами Россию не остановить».

«НАТО — это единственный путь к завершению войны в Донбассе», — сообщил глава Украины.

Зеленский добавил, что получение плана действий по членству в альянсе было бы «настоящим сигналом для России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на это, что в Кремле «глубоко сомневаются», что эти действия помогут Украине «справиться со своей внутренней проблемой».

«С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — добавил представитель Кремля.