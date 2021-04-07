Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны с Украиной

Донбасс не хочет войны и не планирует ее начинать. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что они за урегулирование конфликта дипломатическим путем.

«Хочу подчеркнуть: Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», — привел его слова ТАСС на пресс-конференции по случаю седьмой годовщины провозглашения республики.

Он сообщил, что ситуация на границе с Украиной крайне неспокойная и продолжает меняться в худшую сторону. По его словам, увеличилось количество обстрелов.

«Мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские или американские „гости“ на своеобразные экскурсии, идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины», — добавил он.

Глава ДНР подчеркнул, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. Такой вывод он сделал по большому количеству техники и солдат, стянутых на линию соприкосновения с украинской стороной.

Пушилин отметил, что работа миссии ОБСЕ в Донбассе изменилась в худшую сторону.